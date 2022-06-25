Санду заявила об отсутствии военных угроз со стороны России

Молдавия не ощущает военных угроз со стороны России. С таким заявлением в эфире телеканала «Прайм» выступила президент республики Майя Санду.

Она подчеркнула, что данных о готовности России атаковать Молдавию у нее нет.

«Информация, которой мы обладаем сегодня, дает нам определенное ощущение безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — заявила Санду на просьбу прокомментировать подобные слухи.

Президент Молдавии отметила, что в стране нет никакого притеснения людей, говорящих на русском языке. Санду отметила, что ничьи права и свободы в республике не ограничиваются.

Накануне президент Молдавии Майя Санду объявила, что страна готова пойти на любые политические шаги ради вступления в Евросоюз. Так она прокомментировала получение республикой статуса кандидата в объединение европейских стран.

При этом Санду отметила, что усилия для выполнения этой цели придется приложить всему обществу, потому что сам статус кандидата сразу ситуации не изменит.