facebook_pixel
    20 ноября 2020, 16:34

    Санду выразила надежду, что Молдавия воссоединится с Приднестровьем

    Полина Петрова

    Одержавшая победу на выборах президента Молдавии Майя Санду в интервью изданию «Европейская правда» выразила надежду, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны.
    Санду выразила надежду, что Молдавия воссоединится с Приднестровьем

    Она подчеркнула, что речь идет лишь о мирном решении вопроса. Это высказывание стало ответом на вопрос об отношении к ситуации с Приднестровьем.

    «В любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове», — процитировал Санду сайт RT.

    Политический деятель уточнила, что для осуществления такой идеи должен быть план действий, разработанный в Молдавии. Его необходимо согласовать со всеми государственными силами и с народом. Она заключила, что простого решения этого вопроса быть не может.