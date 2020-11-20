Санду выразила надежду, что Молдавия воссоединится с Приднестровьем

Она подчеркнула, что речь идет лишь о мирном решении вопроса. Это высказывание стало ответом на вопрос об отношении к ситуации с Приднестровьем.

«В любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове», — процитировал Санду сайт RT.

Политический деятель уточнила, что для осуществления такой идеи должен быть план действий, разработанный в Молдавии. Его необходимо согласовать со всеми государственными силами и с народом. Она заключила, что простого решения этого вопроса быть не может.