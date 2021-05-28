Санду уличила главу молдавской полиции в незаконной слежке за ее семьей

За семьей президента Молдавии Майи Санду организовали незаконную слежку. Лидер страны уверена, что за этим стоит глава МВД республики Павел Войку.

Обвинения в адрес министра Санду высказала в эфире телеканала ТВ-8. За президентом слежка не велась из-за наличия охраны.

«Министр <…> распорядился следить за моей семьей <…> с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель», — сказала президент Молдавии.

Подробностей ситуации она сообщаться не стала, добавив только, что не связанные с Партией социалистов политики тоже подвергались слежке. Указания, предположила Санду, исходили как раз от представителей этой фракции.

Подавать жалобу на действия Войку глава государства не собирается. По мнению Санду, должным образом ее претензию все равно не рассмотрят. Ситуация, выразила надежду лидер республики, изменится после предстоящих 11 июля парламентских выборов. Они должны принести перемены в системе внутренних дел и юстиции.

Парламент Молдавии распустили в апреле решением Конституционного суда республики. Майя Санду обратилась в суд с данной инициативой в марте.