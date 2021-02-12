Санду снова выдвинула кандидатуру Гаврилицы в премьеры

Президент Молдавии Майя Санду во второй раз выдвинула бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу в качестве кандидата в премьер-министры. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я решила выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу. Я попросила ее сформировать команду, разработать программы и представить их парламенту», — заявила Санду.

Ранее в тот же день Гаврилице не хватило голосов со стороны депутатов, чтобы получить должность премьера республики. Предыдущий глава правительства Ион Кику подал в отставку в декабре 2020 года после оглашения итогов президентских выборов, напомнило ИА НСН.

Гаврилица — вице-председатель партии «Действие и солидарность», созданной Санду. Партии «Платформа «Достоинство и правда», «Действие и солидарность» и Партия социалистов отказались поддерживать кандидатуру Гаврилицы на пост премьера-министра.