Мир 01 апреля 2023, 14:37 Санду рассказала, о чем поговорила на встрече с Зеленским Санду и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере энергетики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с лидером Украины Владимиром Зеленским. На повестку переговоров вынесли сотрудничество стран в сфере энергетической безопасности, сообщила она в соцсетях.

Санду добавила, что на встрече выразила солидарность с украинским народом. Стороны также затронули тему модернизации и расширения инфраструктуры в сфере энергетики.

Реклама

По итогам переговоров президенты Молдавии и Украины условились координировать усилия по достижению старта переговоров о вступлении стран в Евросоюз.

Молдавия подписала заявку о присоединении к ЕС 3 марта 2022 года. Тогда же власти республики отметили, что евроинтеграцию нужно ускорить.

В конце июня на саммите Евросоюза участники одобрили предоставление Украине и Молдавии статусов кандидатов на вступление.

При этом Еврокомиссия выдвинула для молдавской стороны девять условий, которые нужно выполнить, чтобы попасть в союз.