01 апреля 2023, 14:37
Санду рассказала, о чем поговорила на встрече с Зеленским
Санду и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Президент Молдавии Майя Санду встретилась с лидером Украины Владимиром Зеленским. На повестку переговоров вынесли сотрудничество стран в сфере энергетической безопасности, сообщила она в соцсетях.
Санду добавила, что на встрече выразила солидарность с украинским народом. Стороны также затронули тему модернизации и расширения инфраструктуры в сфере энергетики.
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По итогам переговоров президенты Молдавии и Украины условились координировать усилия по достижению старта переговоров о вступлении стран в Евросоюз.
Молдавия подписала заявку о присоединении к ЕС 3 марта 2022 года. Тогда же власти республики отметили, что евроинтеграцию нужно ускорить.
В конце июня на саммите Евросоюза участники одобрили предоставление Украине и Молдавии статусов кандидатов на вступление.
При этом Еврокомиссия выдвинула для молдавской стороны девять условий, которые нужно выполнить, чтобы попасть в союз.
Молдавия
Евросоюз
Украина
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