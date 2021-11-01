Санду рассказала друг ли Россия для Молдавии после газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду рассказала в интервью «Коммерсанту», что на сегодняшний день видит взаимоуважение в отношениях между республикой и Россией. В интервью «Коммерсанту» она выразила надежду на то, что оно сохранится и в будущем.

Когда Санду занималась газовым кризисом, она заявляла о надежде на то, что Молдавия сможет через него пройти в том числе потому, что у республики много друзей, напомнил журналист издания.

«Друзья — это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше», — ответила Санду на вопрос о том, можно ли причислить Россию к друзьям, о которых она говорила в своих ранних заявлениях.

Санду отметила, что во время газового кризиса «было очень много обвинений и в сторону молдавского, и в сторону русского народа». Это, по ее словам, не помогает. Она отметила, что кризис сейчас решили, «а осадок остался».

«Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Молдавии, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдавии. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества, и чтобы не ссорить народ Молдавии с народом России», — заключила Санду.

Санду также отметила, что газовый кризис в Молдавии закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом».