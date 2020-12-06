Санду призвала правительство срочно уйти в отставку

Сторонники Санду собрались на площади Великого Национального собрания перед зданием правительства. Демонстранты заблокировали движение в центре столицы. Полицейские оцепили здание кабмина.

Отставка правительства нужна для роспуска парламента и проведения досрочных выборов в парламент.

«Этот парламент должен уйти. И самый короткий путь — отставка правительства», — заявила она.

Санду обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции. «Это протест граждан, которые хотят перемен, против тех, кто хочет продолжать грабить государство», — заявила она.

По словам избранного президента, действующий глава государства Игорь Додон пытается удержать власть с помощью правительства и парламента. Большинство в парламенте из Партии социалистов Республики Молдова и партии «Шор» создано из депутатов, которые «участвовали в краже миллиарда, трижды перебежали за один мандат» и которые «служат Додону, а не народу».

Санду раскритиковала пакет законов, укрепляющих статус русского языка и снимающих ограничения на телевещание российских каналов. Парламент принял данный пакет на текущей неделе. По словам избранного молдавского лидера, такие законы разделяют страну. Люди умирают от голода, а парламентарии принимают законы о языке.

На выборах президента народ Молдавии однозначно выступил за перемены, свободу и справедливость, уверена Санду.

«Мы хотим, чтобы Молдова развивалась, чтобы все воры сели в тюрьму, а граждане страны жили в мире и согласии», — признала она.

Гражданам пришлось выйти на улицы в разгар пандемии. И это из-за действий правительства и парламента, направленных против народа. Санду пообещала бороться до конца ради перемен в Молдавии.