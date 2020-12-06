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    06 декабря 2020, 15:12

    Санду призвала правительство срочно уйти в отставку

    Алена Макаренко

    Избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику немедленно уйти в отставку. Такое заявление лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности сделала во время акции протеста своих сторонников в Кишиневе. Об этом сообщил ТАСС.
    Санду призвала правительство срочно уйти в отставку

    Сторонники Санду собрались на площади Великого Национального собрания перед зданием правительства. Демонстранты заблокировали движение в центре столицы. Полицейские оцепили здание кабмина.

    Отставка правительства нужна для роспуска парламента и проведения досрочных выборов в парламент.

    «Этот парламент должен уйти. И самый короткий путь — отставка правительства», — заявила она.

    Санду обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции. «Это протест граждан, которые хотят перемен, против тех, кто хочет продолжать грабить государство», — заявила она.

    По словам избранного президента, действующий глава государства Игорь Додон пытается удержать власть с помощью правительства и парламента. Большинство в парламенте из Партии социалистов Республики Молдова и партии «Шор» создано из депутатов, которые «участвовали в краже миллиарда, трижды перебежали за один мандат» и которые «служат Додону, а не народу».

    Санду раскритиковала пакет законов, укрепляющих статус русского языка и снимающих ограничения на телевещание российских каналов. Парламент принял данный пакет на текущей неделе. По словам избранного молдавского лидера, такие законы разделяют страну. Люди умирают от голода, а парламентарии принимают законы о языке.

    На выборах президента народ Молдавии однозначно выступил за перемены, свободу и справедливость, уверена Санду.

    «Мы хотим, чтобы Молдова развивалась, чтобы все воры сели в тюрьму, а граждане страны жили в мире и согласии», — признала она.

    Гражданам пришлось выйти на улицы в разгар пандемии. И это из-за действий правительства и парламента, направленных против народа. Санду пообещала бороться до конца ради перемен в Молдавии.