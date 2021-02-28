Санду приветствовала регистрацию вакцины «Спутник V» в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала регистрацию российской вакцины «Спутник V» в стране. Она рассказала, что рада возможности жителей иметь доступ к разным препаратам от коронавируса.

Об этом она заявила на брифинге по итогам прошедших в Кишиневе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Ее слова процитировал ТАСС.

«Я видела решение агентства по лекарствам, которое зарегистрировало российскую вакцину. <…> Я рада, что в скором времени мы будем иметь достаточно вакцин разных типов. Главное, чтобы они были доступны», — отметила она.

Санду также обратилась к Мишелю с просьбой помочь стране получить достаточное количество доз вакцин от коронавируса. Она подчеркнула, что просит поддержки, потому что власти обязаны обезопасить жизни медиков и граждан Молдавии. Санду уточнила, что в страну уже поставили первую партию вакцины AstraZeneca из 21 тысячи доз. В первую очередь препарат получат медработники.

Сейчас в Молдавии доступны три вакцины: российский «Спутник V», препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.