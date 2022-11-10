Мир 10 ноября 2022, 14:28 Санду посчитала решение «Газпрома» сократить подачу газа политическим Президент Молдавии Санду сочла решение «Газпрома» уменьшить подачу газа политическим РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сокращение объемов поставок газа в республику российской компанией «Газпром» — политическое решение. Об этом сообщило РИА «Новости».

«„Газпром“ в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими», — заявила она.

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По ее словам, правительство справлялось с оплатой газа. Власти Молдавии надеются, что ЕК выделит, как и обещала, стране 200 миллионов евро в качестве финансовой помощи. С помощью этих денег у республики появилась бы возможность экстренно при необходимости закупить газ. Санду подчеркнула, что пережить зиму и энергический кризис получится только вместе.

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Ранее молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал, что страна в октябре получила от «Газпрома» 70% необходимого объема газа, но в этом месяце объем поставок уменьшился до 51% от потребностей Молдавии. Он заметил, что российская компания никак не объяснила свое решение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения России в использовании поставок газа в качестве энергетического оружия против республики ничем не обоснованы.