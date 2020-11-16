Санду победила на выборах президента Молдавии

Глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду станет новым президентом Молдавии. На выборах она набрала 54% голосов избирателей и обошла действующего лидера страны Игоря Додона.

Согласно данным Центризбиркома, после обработки протоколов с 100% избирательных участков в Молдавии, Санду получила 55,45% голосов, а Додон — 44,55%. Осталось посчитать около 1,5% бюллетеней за границей.

Разрыв между кандидатами составил более 115 тысяч голосов. За Санду свои голоса отдали около 800 тысяч граждан, а Додон заручился голосами 685 тысяч человек.

«Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании», — привело РИА «Новости» слова Санду.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время президентской гонки. По словам Санду, после вступления в должность она займется объединением общества.

«Наша первая задача после выборов — объединить общество вокруг общих целей, мы все хотим жить дома, хотим иметь государство, которое будет нас защищать, нам нужна развитая экономика, чтобы людям не надо было уезжать», — подчеркнула экс-премьер Молдавии.

Выборы нового президента проходили в Молдавии 15 ноября. В первом туре Санду набрала 36,6% голосов, а Додон — 32,61%. Так как никто из кандидатов не смог набрать необходимое для победы число голосов, был проведен второй тур выборов.