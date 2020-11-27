Санду отказалась сближать Молдавию с НАТО

«Я считаю, что мы должны говорить о проблемах людей, а сегодня они не ждут присоединения к НАТО. Главная проблема сейчас — это борьба с коррупцией, проблема государства, захваченного мафиозными кланами», — отметила Санду.

Она напомнила, что ни слова не упоминала про НАТО в своей предвыборной кампании.

Ранее ЦИК Молдавии подвел итоги второго тура президентских выборов, который прошел 15 ноября. Победителем объявили Майю Санду. Ее соперником в борьбе за главную должность был действующий лидер Игорь Додон, напомнил сайт телеканала «Звезда». Срок его полномочий истекает 23 декабря.

Согласно результатам социологических опросов, большинство граждан Молдавии не поддерживает вступление республики в НАТО. В Конституции страны закреплен статус нейтралитета. С 1994 года Молдавия сотрудничает с Североатлантическим альянсом в соответствии с индивидуальным планом партнерства.