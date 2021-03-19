Санду отказалась обсуждать кандидатуру посла в РФ на должность премьера

Президент Молдавии Майя Санду отказалась рассматривать в парламенте кандидатуру посла в РФ Владимира Головатюка на должность премьер-министра страны, написал портал Noi со ссылкой на релиз пресс-службы Санду.

«Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будет исчерпан указ №.47-IX от 16 марта 2021 года», — процитировал публикацию сайт «Утро.ру».

Глава государства сможет перейти к новым дискуссиям по назначению кандидата на пост премьера, только когда парламентарии поддержат кандидатуру лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.