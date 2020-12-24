Санду официально стала президентом Молдавии

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», — сказала Санду. Ее процитировал Sputnik.

Бывший президент Игорь Додон и представители Партии социалистов не принимали участия в инаугурации. На время мероприятия центральную часть Кишинева перекрыли для безопасности. Днем ранее стало известно, что премьер-министр Молдавии Ион Кику ушел в отставку.

Второй тур прямых президентских выборов состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, представляющая партию «Действие и солидарность» Санду получила 57,75% голосов. Международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными, а Центризбирком утвердил итоги голосования. Конституционный суд тоже признал результаты выборов и утвердил Санду на посту президента.

Политик намерена идти по европейскому пути развития. Она пообещала развивать отношения со стратегическими партнерами страны. Среди них Россия. Первый официальный визит новый президент Молдавии намерена совершить на Украину.