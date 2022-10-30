Санду обвинили в экономическом крахе Молдавии | 360°

Мир 30 октября 2022, 18:59 Санду обвинили в экономическом крахе Молдавии Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Майю Санду в уничтожении экономики страны РИА "Новости"

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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к нынешнему правительству государства во главе с Майей Санду, обвинив его в экономическом развале страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нынешние власти, по мнению Кику, целенаправленно уничтожают экономику. Инфляция в стране поднялась до 34,29% годовых, что в несколько раз выше изначального целевого прогноза Национального банка.

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Кику раскритиковал решение правительства увеличить базовую ставку рефинансирования до 21,5% годовых, хотя в среднем в Европе она составляет около 2,25% годовых.

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«Любой здравый человек поймет, что такое подорожание кредитов убьет любые инвестиции, попутно убивая экономику. Что ты творишь, Майя?» — написал политик.

Кику добавил, что около 180 миллионов долларов Молдавия платит коммерческим банкам, чтобы рассчитаться с кредитами, взятыми на выплату заработных плат и пенсий.

«На таком фоне предприятиям невозможно хоть как-то конкурировать с европейскими коллегами, они рискуют обанкротиться», — заключил он.

Ранее в Молдавии ввели режим жесткой экономии электроэнергии. В частности. жителями рекомендовали не пользоваться лифтом в утренние и вечерние часы, а также попросили не повышать температуру в помещениях выше 19 градусов в рабочее время.