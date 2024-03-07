Мир 07 марта 2024, 17:23 Санду обвинила Россию в попытках госпереворота в Молдавии РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Россия якобы пытается контролировать ее страну и пыталась совершить там госпереворот. Об этом написало агентство Reuters.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Санду обвинила Россию в энергошантаже, спонсировании протестов и вмешательстве в процедуру выборов в Молдавии.

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Она подписала с Макроном соглашение об обороне и сотрудничестве. Французский лидер заявил, что его страна готова оказывать Молдавии «непоколебимую поддержку».

Ранее Эммануэль Макрон указал, что французские войска не отправят на Украину в ближайшем будущем. При этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что власти Франции могут направить туда особый Иностранный легион.