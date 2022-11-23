Мир 23 ноября 2022, 19:11 Санду обвинила Россию в отключении электричества в республике Президент Молдавии Санду: страна осталась в темноте из-за России РИА «Новости»

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Россия оставила Молдавию без электричества. Об этом заявила президент республики Майя Санду на своей странице в Facebook*.

«Россия оставила Молдавию в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала она.

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Санду отметила, что электричество в стране можно восстановить. Все государственные органы, подчеркнула она, уже работают над этим. Президент добавила, что единственный будущий путь Молдавии — к свободному миру.

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Вице-премьер республики Андрей Спыну сообщал, что некоторые районы страны остались без света после ударов по Украине днем 23 ноября. Он отметил, что такая же ситуация произошла 15 ноября, когда повреждение объектов энергосистемы другой страны оставило без электричества Молдавию.

В местных СМИ писали, что без света пока находятся ряд районов и учреждений страны. В некоторых городах из-за перебоев со светом тысячи автомобилей встали в пробки.

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.