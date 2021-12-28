Санду обозначила два пути в будущем Молдавии

Молдавия рассчитывает вступить в Евросоюз, не потеряв при этом поддержку России. В республике полагают, что интеграция с ЕС не должна мешать конструктивному диалогу с российской стороной.

Два вероятных пути Молдавии в будущем назвала в эфире телеканала Pro TV президент республики Майя Санду.

«Я думаю, что Молдавия может стать членом Евросоюза — это вполне реально», — заявила она, добавив, что все зависит от реализации реформ в стране.

Ситуация в регионе, подчеркнула Санду, тоже играет важную роль. Для развития республика нуждается в мире и покое. Сейчас власти страны заняты развитием двусторонних отношений со странами-членами ЕС. Многочисленные визиты в Евросоюз, выразила надежду президент, должны помочь евроинтеграции.

При этом Санду заявила, что Молдавия рассчитывает на уважение к своим стремлениям со стороны других государств. И желание развить отношения с ЕС не должно в том числе мешать диалогу с РФ.

«Не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией. Есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с Россией», — подчеркнула президент.