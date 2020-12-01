Новый президент Молдавии Майя Санду считает, что страна не обязана платить России за газ, который использовали жители Приднестровья — ведь республика находится под контролем Москвы. Санду назвала этот долг «нечестным».

Избранный в ноябре президент отметил, что у Кишинева практически нет долгов перед «Газпромом», а вот «на левом берегу [Днестра] не платили за газ, и там долг очень большой».

«Нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала Санду, напомнив, что сейчас Приднестровье задолжает за газ уже около 7,5 миллиарда долларов.

Ситуацию с топливом она назвала «серьезной проблемой, которую необходимо решить», сообщил РБК.

В Госдуме РФ возмутились подобной политикой Санду, которая буквально на днях требовала вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, но когда речь зашла о долгах, сразу же перекинула всю ответственность на самих приднестровцев и на Москву.

«Если [Приднестровье] это не ее страна, то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с НСН.

Депутат посоветовал новому президенту встретиться с жителями непризнанной республики и попытаться найти с ними общий язык.

Предыдущий молдавский лидер Игорь Додон в начале 2020 года также заявлял, что долги за газ Приднестровье должно оплачивать самостоятельно. Кишинев не будет с этим разбираться.