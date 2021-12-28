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    28 декабря 2021, 02:43

    Санду не пригласили на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

    Президент Молдавии Санду заявила, что не получила приглашение на саммит СНГ

    Александра Ломейко

    Президент Молдавии Майя Санду не будет принимать участие в неформальном саммите глав СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге. Она не получила приглашение на мероприятие.

    Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что не ознакомилась и с повесткой предстоящей встречи.

    «Я не поеду на саммит СНГ. <…> Я не получила официальное приглашение и не видела повестку», — подчеркнула она.

    Президент Молдавии добавила, что обычно рассматривает вероятность своего участия в подобных мероприятий «в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем».

    Республика, подчеркнула Санду, особенно заинтересована экономическими аспектами и решением проблем в этой области. В рамках СНГ для Молдавии действует режим свободной торговли со многими странами, но не с РФ. Проблемы, по словам главы страны, возникли после подписания в 2014 году российско-молдавского торгового соглашения.

    В отношениях с Россией Санду указала на важность двустороннего диалога, который в республике поддерживают на разных уровнях.

    Ранее президент Молдавии выразила надежду, что ее страна не потеряет поддержку российской стороны при вступлении в ЕС.