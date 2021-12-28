Санду не пригласили на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Молдавии Санду заявила, что не получила приглашение на саммит СНГ
Президент Молдавии Майя Санду не будет принимать участие в неформальном саммите глав СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге. Она не получила приглашение на мероприятие.
Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что не ознакомилась и с повесткой предстоящей встречи.
«Я не поеду на саммит СНГ. <…> Я не получила официальное приглашение и не видела повестку», — подчеркнула она.
Президент Молдавии добавила, что обычно рассматривает вероятность своего участия в подобных мероприятий «в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем».
Республика, подчеркнула Санду, особенно заинтересована экономическими аспектами и решением проблем в этой области. В рамках СНГ для Молдавии действует режим свободной торговли со многими странами, но не с РФ. Проблемы, по словам главы страны, возникли после подписания в 2014 году российско-молдавского торгового соглашения.
В отношениях с Россией Санду указала на важность двустороннего диалога, который в республике поддерживают на разных уровнях.
Ранее президент Молдавии выразила надежду, что ее страна не потеряет поддержку российской стороны при вступлении в ЕС.