Санду назвала георгиевскую ленту «символом войны»

Власти Молдавии приняли закон о запрете георгиевской ленты ради безопасности общества, так как она стала «символом войны». С таким заявлением в эфире телеканала Rlive выступила президент республики Майя Санду.

Она подчеркнула, что символом Победы георгиевская лента стала только в 2009 году, но с тех пор она уже утратила свой статус.

«Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — заявила Санду.

Президент Молдавии подчеркнула, что запрет георгиевской ленты не означает отмены празднования Дня Победы. Санду напомнила, что этот день останется выходным и призвала всех жителей страны сплотиться во имя мира.

Закон о запрете георгиевской ленты и символов V и Z начал действовать в Молдавии с 20 апреля. Подписанный президентом страны документ предусматривает ответственность за изготовление, сбыт, распространение и использование этих атрибутов. Штрафы составляют от 245 долларов для граждан до 1630 долларов для компаний.