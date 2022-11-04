Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы в регионе | 360°

Мир 04 ноября 2022, 03:01 Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы в регионе Президент Молдавии Санду: обсудили с президентом Украины Зеленским энергетический кризис Президент Молдавии Майя Санду / РИА "Новости"

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По инициативе Молдавии состоялся телефонный разговор президента Майи Санду с главой Украины Владимиром Зеленским. Молдавский лидер сообщила в Twitter, что с коллегой обсудили ситуацию в регионе и энергетический кризис в их странах.

«Обсудили события в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые также угрожают безопасности Молдавии. Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкиваемся, и способы их преодоления», — сообщила Санду.

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Энергетический кризис в Молдавии случился из-за стремительного роста цен на энергоресурсы. Правительство занялось поиском альтернативных источников и поставщиков энергии. В стране ввели режим жесткой экономии с рядом ограничений потребления электроэнергии.

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Санду обратилась к жителям Румынии с просьбой экономить электричество, чтобы помочь Молдавии пережить зиму. За это она подверглась жесткой критике, а Молдавии в любом случае предрекли падение в Средневековье из-за энергетического кризиса. Власть начала воевать с собственным народом.