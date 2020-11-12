Если бывший премьер Молдавии Майя Санду выиграет на президентских выборах, то это осложнит экономические отношения с Россией. Так считает действующий глава республики Игорь Додон.

«Санду называла Россию агрессором и врагом. Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары» — заявил президент в эфире канала REN Moldova.

Он добавил, что раньше молдавские власти придерживались антироссийской политики, что привело к потере практически всего рынка. Додон выразил опасения, что президент с проевропейскими взглядами может спровоцировать проблемы с востоком в экономическом плане.

Выборы нового президента прошли в Молдавии 1 ноября. По результатам голосования, Санду набрала 36,16%, что позволило ей обойти Додона. Действующий глава республики набрал 32,61% голосов. Так как ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов, в Молдавии поведут второй тур. Вновь сделать свой выбор граждане смогут 15 ноября. По словам Санду, после победы она займется чисткой политического класса в стране.