Санду будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит добиваться вывода российских миротворческих войск из Приднестровья, которые были введены в республику в 1992 году.

«Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных (ОГРВ) из Приднестровья — это официальная позиция Молдавии, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения», — сказала она.

Санду будет требовать вывода военных и вывоза боеприпасов, чтобы «восстановить территориальную целостность и независимость Молдавии», сказала она в интервью телеканалу Moldova 1.

На данный момент в Приднестровье находится около тысячи российских военных, задействованных в проведении миротворческой операции и охране военных складов с 20 тысячами тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

В Молдавии 15 ноября 2020 года прошел второй тур выборов президента республики. На пост главы государства балотировались экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным ЦИК, Санду победила с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.