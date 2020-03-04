Сандерс решил баллотироваться в президенты США
Сенатор США Берни Сандерс планирует баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Он собирается противостоять в итоговом голосовании действующему президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
О своем намерении Сандерс сообщил в своем родном штате Вермонт. Он побеждает на первичных выборах Демократической партии в Колорадо, Вермонте и Техасе.
Джо Байден, бывший вице-президент США, обходит Сандерса в Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе.
Сандерс набирает на демократических праймериз 49 делегатов, против 99 Байдена.