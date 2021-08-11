Госдума оценила данные института Сан-Марино по «Спутнику V»

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление представителя Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли. Кавалли заявил, что у 99% людей, привитых вакциной «Спутник V», образовались антитела. Об этом сообщил RТ.

«Эти исследования проводились и раньше, ведь в почти 70 странах наша вакцина уже используется. Длительный мониторинг за результатами применения этой вакцины клиническим методом свидетельствует о том, что она достаточно эффективна, а подобного рода подтверждения экспертов в области иммунобиологии убедительно свидетельствуют о том, что это на самом деле так», — отметил Николай Говорин.

Он добавил, отечественная вакцина «Спутник V» является эффективным средством защиты от коварного COVID-19.

В свою очередь Кавалли оценил качество российской вакцины. По его словам, она обладает «хорошей перспективой».