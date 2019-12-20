Самым влиятельным украинцем признали Зеленского

По данным издания, в десятку самых влиятельных украинцев вошли руководитель офиса президента Андрей Богдан, предприниматели Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, глава кабмина Алексей Гончарук, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов, председатель парламента Дмитрий Разумков, глава МВД Арсен Аваков и первый помощник президента Сергей Шериф.