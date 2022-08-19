Почти 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов начали активную инженерную работу в Трансильвании. Так НАТО пытается укрепить рубежи на Черноморском побережье Румынии — в самом уязвимом месте для альянса, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, после того как Россия начала спецоперацию, в НАТО решили не допустить, чтобы один из самых бедных европейских регионов Европы был «настолько беззащитным», написало РИА «Новости».

Опрошенные Вlооmbеrg эксперты назвали Черное море «воротами в Средиземноморье» для России, также «путем к проецированию влияния» на Ближний Восток и Африку.

По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе и НАТО должен на это ответить. Автор материала заявил, что весной этого года члены альянса договорились создать четыре новые боевые группы для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии.

Для строительства нужных НАТО объектов на румынской территории, по данным Вlооmbеrg, потребуется не меньше 12,2 миллиарда долларов.