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    19 августа 2022, 15:28

    Самым уязвимым местом НАТО оказалась Румыния — Вlооmbеrg

    Вlооmbеrg: Румыния оказалась самым уязвимым местом НАТО

    Александр Иванов

    Почти 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов начали активную инженерную работу в Трансильвании. Так НАТО пытается укрепить рубежи на Черноморском побережье Румынии — в самом уязвимом месте для альянса, сообщил Bloomberg.

    По данным агентства, после того как Россия начала спецоперацию, в НАТО решили не допустить, чтобы один из самых бедных европейских регионов Европы был «настолько беззащитным», написало РИА «Новости».

    Опрошенные Вlооmbеrg эксперты назвали Черное море «воротами в Средиземноморье» для России, также «путем к проецированию влияния» на Ближний Восток и Африку.

    По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе и НАТО должен на это ответить. Автор материала заявил, что весной этого года члены альянса договорились создать четыре новые боевые группы для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии.

    Для строительства нужных НАТО объектов на румынской территории, по данным Вlооmbеrg, потребуется не меньше 12,2 миллиарда долларов.