Самым старым мужчиной в мире признали жителя Венесуэлы

Фермер из Венесуэлы Хуан Висенте Перес попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали самым старым мужчиной в мире. Ему 112 лет, передает РИА ФАН.

По данным информагентства, фермер обладает исключительным здоровьем и памятью. Он помнит не только имена братьев, сестер, детей и внуков, но свою молодость и свадьбу.

«Ему нравится быть в окружении родных и друзей, когда они рассказывают истории и заводят хорошую беседу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что секрет его долголетия заключается в тяжелом труде, хорошем отдыхе и питье стакана водки агуардьенте каждый день.