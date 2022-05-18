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    18 мая 2022, 21:37

    Самым старым мужчиной в мире признали жителя Венесуэлы

    Артур Блянихов

    Фермер из Венесуэлы Хуан Висенте Перес попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали самым старым мужчиной в мире. Ему 112 лет, передает РИА ФАН.

    По данным информагентства, фермер обладает исключительным здоровьем и памятью. Он помнит не только имена братьев, сестер, детей и внуков, но свою молодость и свадьбу.

    «Ему нравится быть в окружении родных и друзей, когда они рассказывают истории и заводят хорошую беседу», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что секрет его долголетия заключается в тяжелом труде, хорошем отдыхе и питье стакана водки агуардьенте каждый день.