Самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета российского флага. Видео

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, являющийся самым высоким в мире, засветился цветами флага РФ в честь Дня России для русскоязычной общины в эмирате.

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — написала администрация здания в своем Twitter-аккаунте.

Видео: Twitter / Burj Khalifa

В Дубае проживает достаточно многочисленная российская община, которая состоит примерно из 200 тысяч русскоязычных граждан.

Руководство 828-метрового здания уже давно придерживается традиции окрашивать небоскреб в цвета различных дружественных стран по случаю их национальных праздников. В последний раз башню подсветили российскиим триколором 14 июня 2018 года, после разгромной победы российской сборной над сборной Саудовской Аравии. Первый матч ЧМ-2018 закончился со счетом 5:0.