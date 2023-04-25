Мир 25 апреля 2023, 20:06 «Самый ужасный президент в истории». Байдена раскритиковали после его заявления об участии в выборах Пользователей Twitter возмутило заявления Байдена об участии в президентских выборах Официальный сайт Белого дома США

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Американский лидер Джо Байден объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2024 года. Пользователи Сети раскритиковали его решение.

В официальном аккаунте Белого дома в Twitter опубликовали кадры с заявлением Байдена. В комментариях под постом юзеры назвали его ужасным президентом.

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Некоторые подумали, что это запоздалая первоапрельская шутка. Один из подписчиков заверил, что у Байдена нет ни единого шанса снова оказаться в президентском кресле после проведения выборов.

«Все, что ты сделал, — так это еще сильнее расколол нашу страну», — написал пользователь.

Еще один читатель призвал Байдена «заняться чем-нибудь другим». Он подчеркнул, что не сможет снова пережить президентство нынешнего главы Белого дома.

«Ты превратил нашу страну в дыру третьего мира. Самый ужасный президент в истории США», — подчеркнул он.

Другой пользователь заявил, что только «умалишенные будут голосовать за умалишенного».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Байдена отчаянным дедом после заявления о переизбрании. Политик посоветовал армии США сделать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами, сообщили «Известия».