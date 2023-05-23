Мир 23 мая 2023, 03:21 «Самый страшный» секрет Зеленского раскрыли во Франции Журналист Valeurs Actuelles Раффрей счел потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского РИА «Новости»

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Число погибших украинских военных представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Мериадек Раффрей в своей статье для Valeurs Actuelles.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента [Украины] Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — говорится в материале.

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Власти Киева, как заметил обозреватель, крайне недовольны обращениями французских инструкторов, которые обучали бойцов ВСУ, с вопросами о потерях. По данным источника, на который ссылается Раффрей, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся на территории Франции украинских военных. Вероятно, как уточнил источник, они уже погибли в боестолкновениях.

Только в боях за Артемовск потери украинской армии, предположительно, составляют порядка 40 тысяч человек, заявил полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. При этом он отметил, что истинные цифры может знать только украинская сторона.