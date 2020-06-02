Самый старый мужчина на планете назвал секрет долголетия. Ему 111

Новый самый старый мужчина на планете назвал причиной своего долголетия любовь жены, сыновей и внуков. Думитру Команеску 111 лет.

Житель Бухареста Думитру Команеску стал самым старым мужчиной на планете после того, как в конце мая умер 112-летний британец Боб Уэйтон. Об этом сообщил сайт Romania Insider со ссылкой на данные Геронтологической исследовательской группы.

Думитру Команеску родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос неподалеку от столицы Румынии. Сначала он учился на математическом факультете, но потом решил бросить науку и перешел в сельское хозяйство. Ему он посвятил 70 лет жизни. В 86 лет он принял участие в конкурсе специалистов сельского хозяйства, где занял пятое место.

По словам Команеску, для него невероятная честь представлять Румынию и быть самым старым мужчиной на планете. Он поблагодарил семью и близких за то, что все годы его жизни они поддерживали его. Сейчас Команеску живет в доме престарелых в Бухаресте.

Боб Уэйтон умер от рака в возрасте 112 лет и 60 дней. Он был самым старым мужчиной на планете три месяца после смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ.