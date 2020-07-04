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    04 июля 2020, 03:42

    Самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

    Кирилл Фролов

    В английском графстве Девон умер самый старый кот в мире. Мейн-куну по кличке Раббл был 31 год, сообщило издание Devon Live. В пересчете на человеческий кот дожил до 150 лет.
    Самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

    Хозяйка животного Мишель Херитедж рассказала, что котенка бело-рыжего окраса ей подарили на 20-летие. По ее словам, кот прожил необычно долго, потому что она относилась к нему как к ребенку — своих детей женщина не завела.

    Питомец умер еще зимой — в мае ему бы исполнилось 32 года.

    «В конце он очень сильно сдал, на Рождество я сказала мужу, что это, наверное, будет последний раз, когда мы проведем праздник с Раблом. Он перестал есть и только пил воду. Очень похудел. Я пошла на работу, а когда вернулась, муж сказал, что Раббл как обычно перешел через дорогу, а назад не вернулся. Мы считаем, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки», — привела слова хозяйки газета Daily Mail.

    Раббл прожил дольше предыдущего рекордсмена — кота по кличке Скутер из Техаса. Тот умер в возрасте 30 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    Хозяева Раббла не стремились вписать его достижение в книгу.