Самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

Хозяйка животного Мишель Херитедж рассказала, что котенка бело-рыжего окраса ей подарили на 20-летие. По ее словам, кот прожил необычно долго, потому что она относилась к нему как к ребенку — своих детей женщина не завела.

Питомец умер еще зимой — в мае ему бы исполнилось 32 года.

«В конце он очень сильно сдал, на Рождество я сказала мужу, что это, наверное, будет последний раз, когда мы проведем праздник с Раблом. Он перестал есть и только пил воду. Очень похудел. Я пошла на работу, а когда вернулась, муж сказал, что Раббл как обычно перешел через дорогу, а назад не вернулся. Мы считаем, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки», — привела слова хозяйки газета Daily Mail.

Раббл прожил дольше предыдущего рекордсмена — кота по кличке Скутер из Техаса. Тот умер в возрасте 30 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Хозяева Раббла не стремились вписать его достижение в книгу.