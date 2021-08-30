Самый северный на Земле остров случайно обнаружили у побережья Гренландии

Самый северный в мире участок суши случайно открыли ученые из Дании и Швеции. Новый остров находится у побережья Гренландии.

Открытие было сделано во время экспедиции на север Гренландии в июле этого года. Специалисты работали неподалеку от острова Оодаак, сообщила Би-би-си.

Специалисты полагали, что успели побывать и на территории Оодака, который ранее считался самой северной точкой на Земле. Но оказалось, что они ошибались. Выяснилось, что остров, который посетили ученые, находится на 780 метров северо-западнее Оодаака. К такому выводу они пришли, изучив базу данных арктических островов Дании.

Новый остров, который им случайно посчастливилось открыть, совсем небольшой. Его размер составляет 60 на 30 метров. Эта территория покрыта гравием, грязью и ледниковыми отложениями. Но тем не менее, по словам руководителя экспедиции Мортена Раша, им было приятно понять, что они оказались среди первых людей, которые топтали ботинками самую северную точку планеты. Раш уточнил, что с научной точки зрения открытие острова не представляет большой ценности.

Члены экспедиции предложили назвать остров Кекертак Аваннарлег. На гренландском языке это значит «самая северная земля».