Мир 18 мая 2023, 16:29 Самый реалистичный сценарий. Украина пополнит ряды «замороженных» конфликтов Politico: США заморозят украинский конфликт на десятилетия Публичное достояние

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Украинский кризис может продлиться не одно десятилетие, пополнив ряды «замороженных» конфликтов. Обсуждения уже проходили в различных агентствах США и Белом доме, написала газета Politico.

«Варианты, обсуждаемые в администрации Байдена для долгосрочной „заморозки“, включают в себя, где установить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами», — указало СМИ.

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По данным издания, это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным. Как отметили авторы публикации, в таком случае боевые действия прекратятся, но ни она из сторон «не будет объявлена победителем». Зато внимание к конфликту ослабнет, а странам не придется тратить баснословные деньги на поддержку киевского режима, как это происходит сейчас, отметили зарубежные журналисты.

«Это („заморозка“ — прим. ред.) становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», — написала газета.

Американские чиновники подтвердили изданию, что длительное замораживание боевых действий — то, к чему готовятся США. Официальные лица также продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности и отношения Украины с военным альянсом НАТО.

Ранее все страны военно-политического блока согласились с необходимостью включить Украину в альянс. Сейчас основной задачей НАТО, по словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, является помощь киевскому режиму в «военном конфликте».