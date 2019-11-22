Самый популярный врач в США оказался русским

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Варшавски переехал с родителями из Саранска в Нью-Йорк в шесть лет. Тогда его отцу пришлось получать новые знания в сфере здравоохранения. А мать — профессор математики — работала на нескольких работах ради денег. Спустя время россиянин тоже освоил профессию врача и теперь трудится семейным доктором.

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Помимо обычной врачебной практики мужчина ведет блог о здоровом образе жизни на Youtube. Благодаря рассказам о ЗОЖ в интернете он получил известность. А в 2015 году журнал People назвал его «самым сексуальным доктором на свете».

Медик организовал благотворительный аукцион, на котором разыгрывалось свидание с ним. Все собранные деньги врач отправил в фонд помощи нуждающимся студентам.

Еще большую популярность россиянин получил после спасения человека на борту самолета. У пострадавшего случился анафилактический шок из-за аллергии. Варшавски нашел в бортовой аптечке адреналин и сделал инъекцию, чем вернул пассажира к жизни.

В заключении материала авторы написали, что сердце американского доктора из России до сих пор свободно.