Самый популярный парень Tinder нашел любовь вне приложения

Самый завидный жених с сервиса онлайн-знакомств Tinder британец Стефан-Пьер Томлин нашел новую любовь. С избранницей он познакомился в реальной жизни, а не в приложении.

Томлин работает моделью. В 2019 году он начал встречаться с певицей Наташей Бун, известной по шоу X Factor. До этого житель Лондона в течение двух лет пытался найти любовь через Tinder. Там он стал самым популярным мужчиной — его профиль отметили 14,6 тысячи человек. Однако отношения в сети знакомств Стефан-Пьер так и не нашел. С Бун он познакомился на вечеринке у друга. Тогда он сравнивал девушку с Мэрилин Монро.

Затем Томлин начал строить любовь с участницей телешоу «Большой брат» Эйслин Хорган-Уоллес. Но и эти отношения вскоре закончились.

Теперь 30-летний британский манекенщик встречается с 26-летней моделью Эгле Дамулите, сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, Стефан познакомился с литовской моделью два года назад во время фотосессии. А в 2020 году они сблизились и теперь живут вместе на юго-востоке Лондона.