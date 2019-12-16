Самый охраняемый дом ограбили в Лондоне на 50 млн

«Кража шокировала всех, потому что этот дом считался одним из самых охраняемых в Лондоне. Он построен в безопасном районе», — прокомментировал происшествие представитель телеведущей.

Ворам — или вору — понадобилось меньше часа, чтобы пробраться в здание, собрать драгоценности и дать деру. Хозяйка дома в это время уехала на отдых за рубеж. В доме остался один сторож. Этим и воспользовались злоумышленники.

Как считают следователи, преступники пробрались в дом со стороны заднего крыльца. Тем же путем они покидали особняк. По неподтвержденным сведениям, как раз в этот момент их и заметил сторож. Охранник поднял тревогу, но было уже поздно.

Они забрали все драгоценности, которые Тамара хранила в сейфе, расположенном в гардеробной. Некоторые из украшений были для нее особенно дороги представитель потерпевшей.

У полиции пока нет предположений по поводу личностей злоумышленников. Расследование дерзкой кражи продолжается.