Курортный немецкий город Баден-Баден опустел из-за отсутствия русских туристов. Клиники, музеи, отели и магазины понесли убытки, рассказали местные жители изданию Die Welt, сообщило РИА «Новости».

Баден-Баден на протяжении 200 лет был популярным у российских туристов и инвесторов. Однако город приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал отвернулся от дирижера Валерия Гергиева, немцы отменили выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром. Местная сеть пекарен попыталась переименовать традиционный пирог Russischer Zupfkuchen в Zupfkuchen, но после жалоб вернула ему историческое название.

Руководитель туристической службы Нора Ваггерсхаузен рассказала журналистам об опустевших улицах и бутиках, например, на Софиен-штрассе. По ее словам, врачи, музеи, отели и магазины пострадали от утраты «богатых русских клиентов».

«Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», — заметил председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз.

Его возмутила политика отмены русского. Он назвал ее «ритуальными актами».

Туризм мог бы стать точкой роста для экономики Европы, переживающей кризис, сообщили «Известия». Однако санкции, валютные ограничения, прекращение авиасообщения привели к сокращению турпотока в ЕС, в том числе из России, практически до нуля. Именно Германия потеряет наибольшее среди европейских стран число российских туристов, свыше 500 тысяч человек.