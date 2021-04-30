Самый длинный подвесной мост открыли в Португалии

Самый длинный подвесной мост протянули в Португалии. Об этом сообщил Reuters.

Длинна сооружения — 516 метров. Этот мост на 22 метра обогнал предыдущего рекордсмена — мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии.

Подвесной переход в Португалии сооружен в каньоне, внизу которого протекает река Пайва. Он расположен в геопарке Арука, спрятанном между гор и местами усыпанном камнями.

Постройка длилась больше двух лет. Мост полностью металлический и закреплен толстыми канатами, отметил «Ридус». Несмотря на это сооружение немного покачивается при каждом шаге.

Официальное открытие моста состоится 2 мая. Однако жители города Арука уже проверили его на прочность. Местные жители надеются, что аттракцион поможет возродить регион, особенно после пандемии.

Португальский мост может скоро возглавить топ-5 самых длинных подвесных мостов в мире.