Самый длинный пассажирский поезд в мире запустили в Швейцарии | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:22 Самый длинный пассажирский поезд в мире запустили в Швейцарии

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Швейцарская железнодорожная компания запустила самый длинный пассажирский поезд в мире из местечка Преда в маленький городок Берюн. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Состав длиной 1910 метров, состоящий из 100 вагонов, будет курсировать по красивейшей трассе через Альпы. Первыми прокатиться на поезде удалось журналистами и VIP-персонам, написал сайт kp.ru.

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Маршрут, по которому следует поезд, в 2008 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По нему состав проходит 22 туннеля и 48 мостов.

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