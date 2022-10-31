Самый длинный пассажирский поезд в мире запустили в Швейцарии | 360°

31 октября 2022, 16:22
Самый длинный пассажирский поезд в мире запустили в Швейцарии
Швейцарская железнодорожная компания запустила самый длинный пассажирский поезд в мире из местечка Преда в маленький городок Берюн. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Состав длиной 1910 метров, состоящий из 100 вагонов, будет курсировать по красивейшей трассе через Альпы. Первыми прокатиться на поезде удалось журналистами и VIP-персонам, написал сайт kp.ru.
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Маршрут, по которому следует поезд, в 2008 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По нему состав проходит 22 туннеля и 48 мостов.
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Поезда
Швейцария
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