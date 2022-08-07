Самый длинный деревянный мост сгорел в Китае. Его построили более 900 лет назад

В Китае сгорел самый длинный деревянный арочный мост Ваньань. Переправе более 900 лет.

Мост был установлен в уезде Пиннань провинции Фуцзянь. Возгорание произошло вечером 6 августа. В воскресенье огонь потушили, но сооружение обрушилось. В результате никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, написал ТАСС.

Моста Ваньань построили 917 лет назад. Переправа уцелела после сильного пожара в 1742 году. В 2006 году мост включили включили в перечень охраняемых объектов национального уровня. Общая длина Ваньаня составляла 98,2 метра, ширина — 4,7 метра.