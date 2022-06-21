Самый длинноухий козленок в мире появился на свет в Пакистане

Необычная козочка по кличке Симба родилась в Пакистане. Из-за своих небывало длинных ушей она может оказаться в Книге рекордов Гиннеса.

Как сообщили британские издания Metro и Daily Mail, животное появилось на свет несколько дней назад. Симба — нубийская коза, у этой породы длинные уши, они выполняют функцию терморегуляции, которая нужна для выживания при высоких температурах.

Симба переплюнула всех своих сородичей по длине ушей, длина каждого уха у нее — 46 сантиметров. Когда козленок гуляет, они достают до земли. Хозяин животного надеется, что козочка попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Однако организация пока не следит за длиной ушей коз.