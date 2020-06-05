Самый большой в мире флаг США пострадал от удара молнии

Национальный символ пострадал в результате шторма. В него попал один из ударов молнии, который рассек ткань на две части.

«Культовый флаг Acuity Insurance в Шебойгане — самый большой свободно развевающийся американский флаг в стране — был разорван пополам после сегодняшних штормов», — сообщило в Twitter TMJ4 News.

Разорванное полотно уже заменили на новое.

Полотнище площадью 21 на 42,6 квадратных метра установлено рядом со штаб-квартирой страховой компании Acuity Insurance. Высота флагштока превышает высоту статуи Свободы почти на 30 метров. Вес флага — 154 килограмма. Флаг развевается над мемориалом в память о жителях округа, погибших во время службы в армии.

Грозы обрушились на несколько районов штата Висконсин и оставили без света свыше 30 тысяч домохозяйств.