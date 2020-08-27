Самый большой флаг Украины порвался от ветра

На Украине опустили самый большой государственный флаг. По предварительной информации, ткань флага не выдержала ветра.

Местные коммунальщики опустили самый большой украинский флаг, сообщает Vesti.ua. Скорее всего, виной стал сильный ветер. Но не исключается, что ткань флага могла быть некачественной.

В запасе осталось пять знамен, все они сшиты из разных тканей. Тем не менее сотрудники коммунальных служб не теряют надежду и попробуют еще раз обратно установить самый большой флаг.

Большое знамя было установлено в Киеве в честь празднования Дня государственного флага. Флагшток для самого большого флага Украины находится недалеко от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В России в День празднования государственного флага развернули огромный триколор общей площадью одну тысячу квадратных метров. Патриотическая акция прошла возле здания московского Музея Победы. Участие во флешмобе приняли сотрудники Росгвардии, члены молодежного движения «Юнармия», студенты и волонтеры.