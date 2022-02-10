Самый большой черный алмаз продан на аукционе за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s продал самый крупный в мире черный алмаз за криптовалюту. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на BBC News.

В долларах его стоимость составила 4,3 миллиона. Во время торгов имя покупателя не назвали, но позже бизнесмен Ричард Харт заявил в соцсетях, что камень приобрел он.

Масса черного алмаза составляет 555,55 карата. Он очень редкий и встречается лишь иногда в Бразилии и Центральной Африке.