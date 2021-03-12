Самый большой астероид приблизится к Земле в марте 2021 года

21 марта в 19:03 с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Он пролетит мимо планеты примерно в двух миллионах километров. Этот астероид станет самым крупным из всех, что приблизились к ней в 2021 году.

Об этом сообщили на сайте NASA. Там сказано, что этот астероид обнаружили еще в марте 2001 года. Ученые выяснили, что его диаметр составляет 914 метров. При приближении к планете его скорость достигнет 124 тысяч километров в час — ученые подчеркнули, что это необычно высокие показатели.

Они выяснили, что причина такой скорости заключается в сильно наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите астероида. Она поочередно то приближает его к Солнцу ближе, чем расположен Меркурий, то уводит в два раза дальше, чем находится Марс. Известно, что 2001 FO32 совершает вокруг Солнца один оборот за 810 дней.

«Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде», — процитировала Лаборатория реактивного движения NASA сообщение главного научного сотрудника Лэнса Беннера.

Приближающийся астероид отнесли к категории «потенциально опасных». Однако угрозы того, что он может столкнуться с Землей, нет. Он не приблизится к планете ближе, чем на 5,25 расстояний от Земли до Луны.