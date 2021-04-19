Самый большой айсберг в мире растаял

Признанная наибольшим в мире айсбергом льдина растаяла. Глыба А68 отделилась от Антарктиды еще в 2017 году. Изначально ее поверхность была 6000 квадратных километров, рассказало «Би-би-си News«.

Снимки со спутников показали, что на данный момент айсберга практически нет, потому что он разбился на множество фрагментов. Работники Национального ледового центра Америки посчитали, что его не нужно отслеживать.

Изначально А68 отделился от края Антарктического полуострова и не удалялся оттуда в течение года. Затем он начал плыть по направлению к северу с увеличивающейся скоростью из-за течений и силы ветра.

Льдина додрейфовала до Южной Атлантики, добравшись до Британской заморской территории Южная Джорджия. Обычно айсберги заканчивают свое существование там, постепенно тая, однако А68 рассыпался на осколки под воздействием волн и воздуха Атлантики. Ученые подсчитали, что он продержался намного дольше других льдин, добавили на сайте «Мир 24».