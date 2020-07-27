Самый богатый шейх скупает особняки по всему миру. Он просто не любит ночевать в отелях
«Глава ОАЭ настолько богат, что даже не помнит точно, какими именно особняками по всему миру он владеет», — рассказал журналист The Observer.
Например, у шейха есть недвижимость и Испании, но он никогда там не бывал. Однако, за особняком все равно постоянно следят 15 человек. Обслуживание этой виллы обходится в 565 тысяч долларов в год. При этом, на кухне никогда не готовили, а кухонная мебель и приборы до сих пор в целлофане.
Самым роскошным имением шейха считается особняк XVIII века Аскот-Плейс в Лондоне, расположенный на 400 акрах земли, по соседству от Виндзорского дворца королевы Елизаветы II. Именно в этот особняк из французских Альп доставляют минеральную воду Evian. Она используется для бассейна и бьет из фонтанов. Это при том, что шейх останавливался в резиденции единожды, и то на полдня, пишет The Sunday Times.
Президент ОАЭ не любит отели, поэтому покупает дома для того, чтобы остановиться там только на одну ночь.
Отдыхать шейх предпочитает на Лазурном берегу. Там у него тоже есть своя вилла. При этом, где бы шейх не находился, продукты и блюда он всегда заказывает из ОАЭ.
Халифа старается сделать ОАЭ привлекательными для туристов. Он даже нанял лучших архитекторов из Лувра и Гуггенхайма, потратив на это 25 миллиардов долларов.
В 2014 году шейх Халифа пережил инсульт, и с тех пор редко появляется на публике. Фактическим правителем ОАЭ после 2014-го стал сводный брат шейха, наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.