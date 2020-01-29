Самый богатый китаец пожертвовал $14,4 млн на борьбу с коронавирусом

«Благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней на поддержку исследований в области разработки вакцины против нового типа коронавируса», — сообщил фонд в соцсети Weibo.

По 20 миллионов юаней получат Китайская академия наук и Китайская академия инженерных наук, остальные 60 миллионов предназначены китайским и зарубежным ученым для развития сотрудничества по профилактике и лечению нового коронавируса.

Кроме того, Alibaba Group бесплатно предоставит научно-исследовательским институтам все вычислительные мощности, которые нужны для разработки вакцины и лекарств против нового коронавируса.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились больше 5,9 тысячи человек, из них погибли 132. В России пока не было ни одного подтвержденного случая заражения новым типом пневмонии.